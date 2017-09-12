Başkan Yılmaz’dan CHP’li üyeye: “Bu tür şovlara gerek yok”

Basını da yanınıza çağırıp, etrafa mesaj vermeye çalışmanız sizin gibi tecrübeli birisine çok uygun olmadı. Bu tür şovlara gerek yok” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı 1. Oturumu Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlık ettiği mecliste 65 gündem, 2 tane de gündem dışı madde görüşüldü. 67 maddenin tamamı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

“Çöp bidonlarında Atakum Belediyesinin logosu ve içerisinde de haliyle Atatürk’ün resmi var”

Gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Mustafa Tüfek söz alarak, birkaç tespitinin olduğunu söyledi. Sözüne terör olayları ve birlik beraberlik mesajları ile başlayan Tüfek, “İzin verirseniz, bir tespitimi sunmak istiyorum. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki çöp konteynerlerinin tamamında çok yalın bir yazıyla, ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi’ yazar. Ancak Atatürk Bulvarı’na çıktığımızda, bütün çöp bidonlarının sağında ve solunda Atakum Belediyesinin logosu ve içerisinde de haliyle Atatürk’ün resmi var. Bu çok içe sinecek bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“Bu söylemleriniz toplumun sinir uçlarıyla oynamaya sebep oluyor”

Tüfek’in konuşmasının uygun ve gerekli olmadığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise “Siz söz aldığınızda, terörle alakalı bir şeyler söylemeye başladığınızda önemli bir şeyler söyleyeceğinizi sanmıştım. Kimsenin Atatürk logosunu şehir çöp bidonunun üzerine koymak gibi kötü bir niyeti olmaz. Bunu mecliste bir gündem maddesi gibi söz alarak söylemeniz çok gerekli değildi gibi geliyor. Bunu bana da söyleyebilirdiniz. Atakum Belediyesinden herhangi birisine de söyleyebilirdiniz. Basını da yanınıza çağırıp, etrafa mesaj vermeye çalışmanız sizin gibi tecrübeli birisine çok uygun olmadı. Bu tür şovlara gerek yok. Daha samimi olalım, birbirimize daha içten olalım. Söyleyin, ben şimdi telefon edip hepsini söktüreyim. Kime mesaj vermeye çalışıyorsun? Sizin bu söylemleriniz toplumun sinir uçlarıyla oynamaya sebep oluyor. Siz bunu bize söyleseydiniz, telefon eder, hepsini söktürürdüm. Okyanusu geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Size fazla geldi bu. Bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı 1. Oturumu, konuşmaların ardından sonlandı.