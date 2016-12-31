Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından düzenlenen mevlit programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, EMŞAV üyelerine daha modern bir yer yapacaklarının sözünü verdi.

EMŞAV Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 156’ıncı mevlit okutuldu. Şube binasında yapılan mevlide Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe katıldı.

EMŞAV bu ayki mevlidi Aralık ayında şehit olan Şehit Polis Memurları Yaşar Şen, Samet Keleş, Süleyman Selçuk, Abdurrahman İspir ve Mustafa Öztürk için okuttu. Mevlitte şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı.



Başkan Yılmaz’dan EMŞAV’a yeni yer sözü

Okunan duaların ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “EMŞAV’ın yerini bizim muhakkak yenilememiz gerekiyor. Burayı da kullanabiliriz ama buradan daha iyi bir mekanda olmamız gerekiyor. 6 ayın içerisinde muhakkak her şeyi ile beraber şehitlerimize, gazilerimize ve şehit ailelerimize yakışır bir yer yapalım. Yeni yerde şehitlerimize dualarımızı gönderelim. Sizlerin de huzurunda o sözü veriyorum. Hep birlikte Rabbim onları nurlar içerisinde yatırsın” dedi.

Başkan Yılmaz’a teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Ben hem bir polis çocuğu olarak hem de bu teşkilatın bir neferi olarak Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Ben de burası ile ilgili kendisi ile görüşecektim ama kendisi buraya gelip söyledi. Başkanımızın verdiği söz için kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.