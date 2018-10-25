Başkan Zihni Şahin: “17 ilçemizde seferberlik halinde çalışıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede BSK, beton yol ve sathi kaplama yol çalışmaları tam bir seferberlik halinde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin iş makineleri, araç ve gereçleri 17 ilçenin değişik mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmaları kapsamında Canik Atatürk Mahallesi ulaşım yolunda BSK, Atakum 914. Sokak'ta BSK çalışmaları tamamlandı. Tekkeköy 655. Cadde'de BSK yol, 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi beton yol kaplama, Atakum İncesu Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi sathi kaplama, Terme Ambartepe Mahallesi grup yolunda beton yol, Atakum Huzurevi civarı ulaşım yollarında BSK çalışmaları ise devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sürdürülen bu çalışmalar sonucunda Kocalar merkez, Kocalar ve Avut ana bağlantı yolunda ise sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı. İlkadım, Bafra, Çarşamba, Ladik, Kavak, Alaçam, Salıpazarı, Ayvacık, Havza, Ladik, Yakakent, Asarcık, Vezirköprü ilçelerinde BSK, sathi kaplama ve beton yol çalışmaları yanı sıra yol genişletme, zemin sağlamlaştırma ve iyileştirme, yama ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

“Alt yapı ve yol insanlarımızın temel ihtiyacıdır”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin çalışmalar hakkın bilgi vererek, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda gönül ve hizmet belediyeciliğini esas alıyor. Ortak akla önem veriyor, insanlarımızla bir ve beraber oluyoruz. İçme suyu, arıtma ve atıksu tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu deşarj hatları gibi alt yapı hizmetleri ile yol yapımına önem veriyoruz. Bu iki husus insanlarımızın en temel ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle bu konularda ki problemleri çözmeye kararlıyım. Bunun için seferberlik halindeyiz” dedi.

“Tüm birimlere ve ekiplere seferberlik talimatı verdim”

Alt yapı konusunda 75 projelerinin devam ettiğini belirten Şahin, “152 milyon tutarında da 4 yeni yatırım yapıyoruz. 5 ayda ise 17 ilçemizde 455 kilometre yol yaptık. Ayrıca zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma, genişletme ve yama gibi çalışmalarımızda sürüyor. Alt yapı ve yol konusunda tüm birim ve ekiplerimize talimat verdim. Bu konuda seferberlik halinde çalışacaklar. Bu iki konuda önemli çalışmalar yapılmıştı. Biz bunu devam ettirmeye ve daha ileriye taşımaya kararlıyız. Alt yapı ve yol konusunda problemi olmayan bir şehir olmaya kararlıyız. Samsunumuzu alt yapı ve yol konusunda örnek bir şehir yapacağız” diye konuştu.