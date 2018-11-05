Başkan Zihni Şahin: “251 milyon tutarında 15 proje hayata geçiyor”

Başkan Zihni Şahin, Kavak, Lâdik, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde ileri teknoloji arıtma tesisi kurulacağını, 19 Mayıs, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde ise atık su arıtma tesisi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Zihni Şahin, batı ileri teknoloji atık su arıtma tesisi, Sakarlı, Asarcık, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi ve Ladik ilçesi Hamamayağı Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlandığını, Terme ve Bafra ilçelerindeki atıksu arıtma tesislerinin ise revizyonlarının yapılmakta olduğunu ifade etti.

Alt yapı, içme suyu ve yol problemlerini çözmek için kararlı olduklarını belirten Başkan Zihni Şahin,

“Bu konular insanlarımızın en temel ihtiyaçlarıdır. İnsanlarımızın bu temel ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcudur. Göreve geldiğimiz Mayıs 2018 tarihi itibariyle eski Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz döneminde başlayan projeler vardı. Bunları devam ettiriyoruz. Bir kısmını tamamladık. Yeni projelerde hazırladık. Toplam 15 proje ile 251 milyon liralık atıksu arıtma tesisi yatırımı yapmış oluyoruz” diye konuştu.

“4 ilçeye 152 milyon tutarında atık su arıtma tesisi yapılıyor”

Şahin şu bilgileri verdi: “Kavak ilçemize 11 milyon 600 bin TL tutarında, Lâdik ilçemize 10 milyon 870 bin TL, Salıpazarı ilçemizde 11 milyon 380 bin TL, Çarşamba ilçemizde 118 milyon 357 bin TL olmak üzere kredileri tahsis edilmiş ileri teknoloji atıksu arıtma tesisleri kuracağız. Bafra ilçemizde 7 milyon 245 bin TL, Terme ilçemizde ise 3 milyon 732 bin 565 TL tutarında yatırımlar ile atıksu arıtma tesislerimizin revizyonunu yapıyoruz. 19 Mayıs ilçemizde 4 milyon 968 bin TL, Vezirköprü ilçemizde 8 milyon 520 bin 227 TL ve Yakakent ilçemizde ise 27 milyon 194 bin 644 TL olmak üzere kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve derin drenaj yapım işleri çalışmalarımız başta olmak üzere 69 milyon 201 bin TL tutarında ki atıksu arıtması konusunda yatırımlar devam etmektedir. Kısacası 17 ilçemiz için seferberlik halindeyiz. Gönül belediyeciliğimiz ve hizmet belediyeciliğimizi bir arada yürütüyoruz.”