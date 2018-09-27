Başkan Zihni Şahin: “4 ayda önemli hizmetler hayata geçti”

Ankara'da temaslarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 4 ayda önemli hizmetler hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Zihni Şahin, Ankara'da AR-GE'den Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek görüşmelere bulundu. Başkan Zihni Şahin görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, “Samsunumuz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Problemleri tespit ettik. Projelerimizi hazırlıyoruz. En önemli hedeflerimizden biride Daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdamdır. Projelerimiz ile Samsunumuzu 2023 yılına hazırlamak istiyoruz” dedi.

Şahin açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitemiz, toplumumuzun her kesimiyle istişareler yaptık. Ortak akılın önemini vurguladık. Şehrimizin ve ilçelerimizin problemlerine göre çözüm programları ve projeleri hazırlıyoruz. Diğer yandan da çalışmalarımız devam ediyor. 4 ayda ilçelerimizde 400 kilometre beton yol, BSK ve sathi kaplama asfalt yaptık. Yol ve kaldırım çalışmaları yapılmaya devam ediyor. 120 milyon tutarında ki hafif raylı sistem üniversite bölümü çalışmaları tamamlandı deneme sürüşleri yapılıyor. Sanat müzesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı kent sistemi için imzalarımızı attık. Akıllı ulaşım sistemleri, kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Samsun tarım A.Ş hayata geçiyor. İlçelerimizde millet bahçeleri kuracağız. Kısa orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırlıyoruz. Kısa vadeli çalışmalarımız içerisinde yol problemini ortadan kaldırmak var. Bu anlamda yoğun çalışıyoruz. Samsunumuzda görev alanımızda 5 bin kilometre yol ağı var. 2 bin kilometresi tamamlandı. Hafif raylı sistemimizin 4. ve 5. etaplarını bitirmeyi planlıyoruz. Ortak akıl ile hareket eden, çevreye duyarlı, insan merkezli ve sosyal belediyeciliği esas alan vizyoner bir belediyeciliği ortaya koymaya devam edeceğiz. Orta ve uzun vadeli planlarımız ile de Samsunumuzu daha güzel bir geleceğe taşıyacağız.”

“Daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdam”

Başkanı Zihni Şahin açıklamasını şöyle tamamladı:

“En önemli hedeflerimizden biride daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok istihdamdır. Projelerimiz ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemiz için ortaya koyduğu 2023- 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında bizde ilk olarak Samsunumuzu 2023 yılına hazırlamak istiyoruz. Bu yolda Cumhurbaşkanımın liderliğinde genel merkezimiz hükümetimiz, milletvekillerimiz, il, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm siyasi irademiz ile birlikte uyum, koordine işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik çok önemlidir. Tüm Samsun olarak Samsun için sevgiyle birlikte yürümek zorundayız. Samsunumuz için genel merkezimizle, hükümet üyelerimizle zaman zaman beraber oluyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz il başkanımız bu anlamda her şeyi yapıyorlar. Tek derdimiz Samsunumuz ve insanlarımıza hizmet etmektir.”