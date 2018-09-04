Başkan Zihni Şahin: “Hedefimiz 100. yılda 100 yatırımcı”

Hep birlikte hedefimiz 100. yılda 100 yatırımcıyı ilimize kazandırmak” dedi.

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Hedefimiz siyasi irademiz ve tüm Samsunumuzla beraber ilimizi ve ilçelerimizi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği 2023 yılına hazırlamaktır. Samsun olarak bir ve beraberiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. 5 mega projemiz hazırlanıyor. Bunlar Samsunumuzu baştan aşağıya yenileyecek, istihdamı artıracaktır. Ayrıca ilçelerimizle beraber 100’den fazla projemizin hazırlıkları devam ediyor. Tarım ve turizm konusunda ise Samsunumuz büyük bir gelişim yaşayacaktır. Tarımda üreticilerimizin kazançları ikiye katlanacaktır. Samsunumuzu zenginleştirmek istiyoruz. Tüm potansiyellerimizle beraber 2023 hedefine kitleneceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız çeşitlenecek ve ulaşamadığımız insanımız olmayacak. Kentsel dönüşüm ve akıllı ulaşım sistemlerini açıklamıştık. İlk ve önemli adımları attık. Cumartesi günü imza törenini yaptığımız Akıllı Şehir sistemleri, katlı otoparklar ve diğer planladığımız çalışmalarımızla Samsunumuzun trafik problemini çözeceğiz. Samsunumuzu kentsel dönüşüm ile yenileyeceğiz. İlçelerimizde millet bahçeleri oluşturacağız. İlçelerimizde yol problemi kalmayacak ve ilçelerimizde Engelli çocuk oyun parkları, akıllı parklar, örnek caddeler kuracağız. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla 2023 hedefimize birlikte bir ve beraber yürüyeceğiz” diye konuştu.

“100. yılda Samsunumuza 100 yatırımcı”

Başkan Zihni Şahin açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Samsunumuzun en önemli problemlerinden biri işsizliktir. Biz üretime önem veriyoruz. Milli ve yerli üretimi yüzde yüz destekliyoruz. Daha çok üretim daha çok yatırım daha çok istihdam hedefimiz olduğunu açıkladık. Bunun için yurt içi ve yurt dışından ilimize yatırımcı gelmesi seferberliği başlattık. İlimizde ki yatırımcılarımızı destekliyoruz. Hep birlikte hedefimiz 100. yılda 100 yatırımcıyı ilimize kazandırmaktır. Bu şekilde binlerce insanımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Samsunumuz milli ve yerli üreten bir ekonomik güç olacaktır.”