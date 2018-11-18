Başkan Zihni Şahin: "Yatırım artacak, işsizlik azalacak"

Samsun'un büyük bir sanayi ve ticaret potansiyeli olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, bunu değerlendirip, yatırımı ve üretimi artırarak, işsizliği azaltacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun'un sanayi ve kalkınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Samsunumuzda yatırım ve üretim artacak işsizlik azalacaktır. Samsun sanayisi ve ticaretini çok daha ileriye taşıyacağız. İnsanlarımızın iş ve aş sahibi olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun'a yeni OSB

Sanayi ve sanayileşme olgusunun ülkelerin gelişmişliğini belirleyen en önemli unsur olduğunu ifade eden Başkan Zihni Şahin, "Sanayi bir yandan üretim ve ticareti artırırken, diğer yandan da istihdamı olumlu etkilemekte ve işsizliği azaltmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ise, müteşebbislerin birlikte üretim yaptıkları alanlar olup, gerek müteşebbise gerekse bulunduğu şehirlere katkılar sağlar. Güçlü bir ekonomi için güçlü bir sanayi gerekir, güçlü bir sanayi için sanayi bölgeleri her zaman bir avantaj olmuştur. Bu nedenle Samsunumuz için yeni bir OSB oluşturacağız. Samsun olarak sanayide bir atılım yapacağız. İhtisaslaşmış sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri tüm bunları değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Milli Sanayi" atılımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milli Sanayi Atılımı' kapsamında 'Mega Endüstri Bölgeleri' kurulmasını gündeme getirdiğini hatırlatan Başkan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 100 bin kişiye istihdam sağlayacak, Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacak dev projeyi daha önce açıklamıştı. Artık vakit üretim vakti, vakit Türkiye vakti. İşte biz de bu hedef doğrultusunda başlattığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Yakında bunun meyvelerini alacağız" şeklinde konuştu.

"Kavganın değil sanayinin şehri"

Samsun için yeni hedeflere ulaşmanın birlik ve beraberlik ile gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Şahin, "Samsun olarak sanayide yapacağımız atılım Samsun'un gelişmişlik seyrini tamamen değiştirecektir. Samsunumuzun bu potansiyelleri, birikimi, insan kaynakları, aklı ve müteşebbisleri vardır. Samsun kavganın değil sanayin şehri olacaktır. Samsun gruplaşmanın değil ticaretin arttığı şehir olacaktır. Samsun koltukların peşinde koşmanın değil işsizliği azaltmanın mücadelesinin yapıldığı şehir olacaktır. Samsun aklın, bilimin, sevginin, temiz yürekli insanları şehridir. Samsun Milli mücadelenin başlangıç şehridir. Samsun birlik ve beraberliğin şehridir. İlk günden itibaren bu anlayışla gece ve gündüz demeden çalışıyoruz. Samsun'un geleceği bu ortak akıl ile aydınlıktır. Samsunlu esnaflarımız, odalarımız, sanayicilerimiz, siyasilerimiz, yerel yöneticilerimiz, hemşerilerimiz, iş adamlarımız STK'larımız ve tüm Samsunumuz buna sahip çıkmıştır" açıklamaları ile konuşmasını sonlandırdı.