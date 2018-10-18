Başkanlar muhtarları ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Atakumlu muhtarlar ile bir araya geldi.

Yalı Kafede gerçekleştirilen kahvaltı programında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum'da muhtarlar ile belediye arasında örnek bir birlik ve beraberlik olduğunu dile getirerek, “Muhtarlarımızla sıkı bir iletişimimiz var. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında hayalimizdeki şehir Atakum için, aynı hedef doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4,5 yıllık görev sürecimiz boyunca ilçemizin gelişimi ve değişimine yön veren kapsamlı projeler ürettik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları muhtarlarımızın fikir, talep ve önerilerini alarak şekillendirdik ve mahallelerimizle buluşturduk. Bu anlamda muhtarlarımızla sağlanan birlik ve beraberlik, mahallelerimize ulaştırdığımız hizmete de yansıdı. Sıkı işbirliğimiz sonucunda Atakum her geçen gün daha da yaşanılabilir bir ilçe oldu. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza armağan ettiği 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programda Atakumlu muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Muhtarlarımız benim daima en yakın mesai arkadaşlarım. Mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Hizmetlerimizi yaparken onların destekleri bizler için çok önemli. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhtarlar günü olarak ilan edilen 19 Ekim'i en içten dileklerimle kutluyorum. Bu programı düzenleyerek muhtarlarımıza verdiği değeri gösteren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya da teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal'ın da birlik ve beraberlik mesajları verdikleri buluşma sonunda muhtarlara, mahallelerde gerçekleştirdikleri hizmetler için teşekkür plaketi verildi.

Programa Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri, Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal ve ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı.