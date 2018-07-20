Başkasının kredi kartından hesabına para yatırınca gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Samsun’daki 20 yaşındaki O.Y.’nin bankadaki hesabına başkasının kredi kartı üzerinden dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 2 bin 500 lira para havale yapıldı. Kredi kartından para çekilen kişi polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu O.Y.’yi İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Y., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.