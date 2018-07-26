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26 Temmuz 2018 11:24

Başsavcılıktan "cezaevinde isyan çıktı" haberine yalanlama

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Ahmet Yavuz yaptığı açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı ve yaralıların da olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başsavcılıktan

26 Temmuz 2018 11:24


Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin yapılması üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz yaptığı açıklamada, "25 Temmuz 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan genel aramalar sırasında az miktarda uyuşturucu niteliğinde maddeler bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda. uyuşturucu maddeleri kullandıkları tespit edilen 12 hükümlünün tedbiren kapalı ceza infaz kurumuna iadelerine karar verilmiş olup, nakilleri sırasında hükümlülerin taşkınlık çıkartmaları üzerine gerekli önlemler alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevkleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler ve nakil sırasında hiç bir hükümlü yaralanmamıştır. Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olağan faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Cezaevinde isyan çıktığı, yaralılar bulunduğu şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.




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