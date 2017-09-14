Bayan kuaförleri pazar günleri kapalı olacak

Samsun Kuaförler Odası, 1 yıldır haftalık tatil yapmak için çaba sarf ediyordu. İlk aşamada yüzlerce üyeden haftalık izin kullanma talebi yazısı ve imzası alınarak ilgili kurumlara sunuldu. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın da onayından geçince Samsun’da bundan sonra 15 Eylül-1 Haziran arasında bayan kuaförleri ve güzellik salonları yazılı izin almadan Pazar günleri çalışamayacak. Çalışan salonlara ise ilk aşamada bin TL idari para cezası kesilecek. Oda Başkanı Savaş Kiraz, alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bayan kuaförleri ve güzellik salonları Pazar günü tatil yapacak”

Belirlenen tarihler arasında bayan kuaförlerinin tatil yapacağını ifade eden Savaş Kiraz, “Bayan kuaförlerinin tatil yapması ile ilgili uzun süredir çalışıyoruz. Yasalara göre, tatil günü belirlemek için meslek odalarının ve ticaret sanayi odalarının teklifi üzerine, yetkili idarenin görüşü alınmak üzere vali tarafından belirleniyor. Bize de kuaför ve güzellik salonlarından, ‘Bizim de tatil hakkımız var. Haftada bir gün ailemize ayırmak istiyoruz’ diye bir talep geldi. Bunla alakalı olarak da ‘pazar’ ya da ‘salı’ günü arasında görüş ayrılığı oldu. Biz de bunla alakalı imza kampanyası yaptık. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu pazar gününde karar kıldı. 300 kuaför pazar günü tatili isterken, 100 civarında kuaför de salı gününün tatil olmasını istedi. Biz de buna karşı pazar gününe karar verdik. 12 aydır bunun için uğraştık. Bu izni almak için Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve bütün ilçe belediyelerinden onay aldık. Aldığımız onayları daha sonrasında karar merci olan Samsun Valiliğine ilettik. Sayın Valimiz Osman Kaymak da bu konuya onay verdi. Böylece Samsun’da 15 Eylül itibariyle bayan kuaförleri ve güzellik salonları kapalı olacak ve tatil yapacaklar. ‘15 Eylül - 1 Haziran arasında gelin, nişan gibi özel günler için saç yaptıracaklar odadan bu günler için yazılı izin alarak hangi saatler arasında çalışacağının iznini alabilir.’ Yani bizden izin aldıkları saatler arasında pazar günü de çalışabilecekler” dedi.

“Kurala uymayan işletmelere ilk aşamada bin TL ceza kesilecek”

Kiraz şunları söyledi: “İzin almadan pazar günleri çalışan bayan kuaförleri veya güzellik merkezleri cezai işleme tabi tutulacak. Ceza ilk aşamada bin TL olarak kesilecek. Bu cezalar, yasağın işlendiğinde 2 katı olarak işleme alınacak. Bir işletme birçok defa izin almadan pazar günü işletmesini açarsa bu cezalar kapatma cezasına kadar gidebilir. Tatilin pazar günü olması odanın almış olduğu bir karar değildir. Bu karar, kuaför ve güzellik uzmanlarının ortaklaşa aldığı bir karardır. Kuaförler ve güzellik salonu çalışanları aile bütünlüğünü sağlamak için pazar gününü seçti. Bayan kuaförleri başka birkaç ilde daha hafta tatili yapıyor. Ama pazar günü yapan iller bildiğim kadarıyla yok. Diğer illerden de Pazar tatili ile ilgili olarak olumlu tepkiler aldık. Bizden sonra da birçok ilin pazar tatili yapacağını düşünüyorum.”

Bayan kuaförleri ve güzellik salonları 15 Eylül - 1 Haziran tarihleri dışında düğün sezonunda pazar günleri izin almadan çalışabilecekler.