Bayan kuaförünün saç yıkama setini çalarken kameraya yakalandılar

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Ulugazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melahat Eneş adlı bayan kuaförü, iş yerini başka bir yere taşıdı. Yeni kuaför dükkanında tadilat işleri devam ederken Melahat Eneş’in iş yerinin önüne kısa süreliğine bıraktığı seramik başlı olan 2 bin 500 lira değerindeki saç yıkama seti baba-oğul oldukları sanılan biri çocuk 2 kişi tarafından çalındı. Saç yıkama setini çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Polise başvurarak şikayetçi olan Melahat Eneş, "Saç yıkama setimi kapıya bırakmıştım. Çalındığını fark ettim. Değeri 2 bin 500 lira. Seramik başlıklı saç yıkama seti. Kaşla göz arasında 10-15 dakika içinde çalındı. Benim için manevi değeri çok yüksek. İstanbul’dan bana dükkanım için hediye gelmişti. Polise başvuruda bulundum. Polisimizin hırsızları bulmasını istiyorum" dedi.

Polis de olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.