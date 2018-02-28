"Bayrak halı"yı Samsunlular dokuyacak

Açıldığı günden bu yana alışverişin yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında da birçok projeye imza atan Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi(AVM) bu kez de "Türkiye İçin Bir İlmek De Sen At Projesi" ile dikkat çekiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Girişimci Zanaatkar İş Adamları Derneği (GİZİAD), Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve Bulvar AVM destekleri ile başlatılan projede, halı dokuma eğitmenleri eşliğinde aylar sürecek el emekleri ile Türk bayrağı dokunacak. Bayrak, hereke halı üzerine Türk ilmeği örgü türü ile oluşturulacak.

Türk bayrağı motifinin ilmek ilmek tüm Samsun halkıyla işleneceği halı, 19 Mayıs haftasında kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı Samsun’dan, Cumhurbaşkanlığına takdim edilmek üzere Ankara’ya götürülecek.

2 Mart Cuma günü itibariyle Bulvar AVM meydan alanına kurulacak olan halı tezgahlarına Samsun halkı halı dokumaya başlayacak.