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26 Haziran 2017 16:43

Bayram demek onun için ‘babasız kalmak’ demek

Bayramın 1.

Bayram demek onun için ‘babasız kalmak’ demek

26 Haziran 2017 16:43

gününde babasız kalan 3 yaşındaki Miray Yahşi, şehit babasının tabutunu öperek onu son yolculuğuna uğurladı.


Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi (28) bayramın 1. gününde görev yaptığı Hakkari’de terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu vurularak şehit düşmüştü. Mete Yahşi’nin Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki baba evinde bugün helallik alındı.



3 yaşındaki Miray, bayramda babasız kaldı


Helallik sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Miray, amcasının kollarında babasının tabutunun başında ayrılmadı. Elinde bir çiçek ile babasının tabutu başında helallik alınmasını bekleyen Miray, zaman zaman tekbirlerden korkarak gözyaşlarına boğuldu. Bayramda babasız kalan şehit çocuğu Miray, babasının tabutu evin önünden giderken amcası tarafından tabut öptürülerek onu uğurladı.


Şehit Mete Yahşi’nin cenazesi alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde Büyük Cami’ye götürüldü. Burada cenaze namazının kılınmasını bekleyen şehit eşi Yasemin Yahşi’nin eşinin tabutuna son bakışı yürekleri dağladı. Şehidin görev arkadaşı da katıldığı cenaze töreninde arkadaşının tabutundaki fotoğrafı okşadı.


Şehit Yahşi’nin cenazesi öğlen namazını müteakip kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.




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