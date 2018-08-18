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18 Ağustos 2018 16:45

Bayram öncesi yollarda drone ile uygulama

Samsun’da Kurban Bayramı öncesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tedbirler arttırıldı.

Bayram öncesi yollarda drone ile uygulama

18 Ağustos 2018 16:45

Ekipler şehrin en işlek noktalarında drone ile trafik uygulaması yaptı.


Samsun’da Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak amacıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde denetimi arttırdı. Ekipler, gün boyunca alışveriş merkezlerinde ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde uygulama yaparak, güvenlik önlemlerini arttırırken, trafikte de şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı. Bu uygulamaların yanı sıra Samsun’da son zamanlarda faaliyete geçirilen “Drone ile trafik uygulaması” ilk olarak kent merkezinde, ardından ise Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat boyunca ekipler drone uygulaması yaptı.


Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bayram öncesinde huzur ve güven ortamında vatandaşlarımızın seyahat edebilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır. Yola çıkmakta olan sürücülerimiz mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerekir. Herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için sürücülerimizin trafik kurallarına uymaları rica olunur” denildi.




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