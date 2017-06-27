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27 Haziran 2017 11:22

Bayram sonrası maliyetin yüksekliği ete zammı getirebilir

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, son zamanlarda sürekli değişen et fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayram sonrası maliyetin yüksekliği ete zammı getirebilir

27 Haziran 2017 11:22


Et fiyatlarında yaşanan artışı yem, nakliye ve enerji maliyetlerindeki artış trendiyle birleştiren Ömür Şen, “Maliyetin yüksekliği ister istemez et fiyatlarına da yansıyor. Ülkemizde hayvanlara verilen yem fiyatları sürekli zamlanıyor. 700 lira civarında olan arpa geçtiğimiz günlerde bin lirayı gördü. Yem bu kadar yüksek fiyatlara üretilip besicilere de yüksek fiyattan satılıyor. Bu sefer büyük ve küçük baş hayvan alım-satım piyasası da bu durumdan nasibini alıyor. Piyasadaki bu kısır döngü maalesef et fiyatlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Son zamanlarda et fiyatlarında bir hayli artış yaşandı. Yaşanan artış nedeniyle bazı vatandaşların şikayetleri oldu. Ama maalesef durum bu. Hatta yeni bir artış da kapıda diyebilirim. Ramazan Bayramı’nın hemen akabinde, kurban Bayramı öncesine kadar etin kilo fiyatında değişmeler olacak. 2 bayram arasında fiyatlarda 5 liralık bir artış yaşanabilir” dedi.




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