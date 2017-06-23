Bayramda çocuklar ve dikkat edilmesi gerekenler

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşenur Bekaroğlu, “Kültürümüzün ve manevi değerlerimiz vazgeçilmezlerinden olan bayramlarımız çocuklarımız için hem kültürlerini geleneklerini manevi değerlerini öğrenmeleri hem de sosyalleşmeleri için çok kıymetli zamanlardan olmaktadır. Çocuklar aileleriyle beraber vakit geçirecekler, yıl boyu belki çok sık görmedikleri akrabaları, dostları tanıyıp misafir olma misafir ağırlama bayramlaşma gibi kavramları tanıyıp pekiştirme imkanı bulacaklar” diye konuştu.

Önemli noktalara değinen Bekaroğlu, “Bayramları yaşarken çocuk güvenliğini sağlamak da bir o kadar önemlidir. Bunları yaparken siz ebeveynlere ve yetişkinlere, çocuklar için önemli olan birkaç noktaya dikkat çekelim: Bayramlarda gelen veya gidilen kişilerle çocuklarınıza bayramlaşmayı öğretin gösterin örnek olun, merhaba demeyi, misafire hoş geldin demeyi, el öpmeyi veya sarılmak gibi değerleri öğretin gösterin ancak istemeyen çocuğa ısrar etmeyin, yapmadığı için ‘yabani olmak’ gibi ithamlarda bulunmayın, onlara kızmayın. Kendisini hazır hissettiğinde size katılacaktır. Sadece zaman verin, sizleri ve ortamı gözlemlemesine izin verin. Bayram namazı, kabir ziyaretleri gibi bayram geleneklerinde çocukların da size eşlik etmesini, bu ortamlarda neler yapıldığı, nasıl davranıldığı gibi durumları gözlemlemesine, size sorular sormasına fırsat oluşturun. Sorularına yaşına uygun açıklamalarda bulunun. ‘Büyüyünce anlarsın’ gibi konuyu kapatmak değil ama kaldıramayacağı kadar derin açıklamalara da girmeden, yaşına uygun cevaplarla zihninde somutlaşmasına olanak sağlayın. Eski zamanlarda çok daha güvenle yapabildiğimiz; çocukların kapı kapı gezerek mahallelerde hem bayramlaşıp hem de şeker toplanılan dönemlerden, günümüzde güvenlik sorunları endişesiyle maalesef ki uzaklaştık. Bu geleneğimizi hem korumak çocukları bu eğlenceden ve sosyalleşmeden mahrum etmemek hem de tedbirli olarak, çocuklarınızı kontrolümüz dahilinde şeker toplamaya gönderin, tanımadığınız veya göremeyeceğiniz yerlere bırakıp gitmeyin, çocuk gruplarıyla beraber sizler de onların şeker toplamalarına eşlik edebilirsiniz. Tanımadıkları kişilerden şeker almaları veya almadıklarında/istemediklerinde ‘çok ayıp’ gibi zorlayıcı ısrar edici tutumlardan kaçının. Güven hissetmediği kişiye yaklaşmak istemediğinde ısrar etmeyiniz. Anne/baba yanında iken güvende olduğunu hatırlatıp kararına saygı duyun. Kişileri doğru şekilde muhakeme edip ayırt etmeye başladığında tutumlarını düzenleyecektir, ona zaman tanıyın. Bayramlaşırken çocukları aileden, akrabalar tanıdık kişiler olsalar dahi onları öpmeleri, sarılmaları kucaklarına oturmaları gibi davranışlarda ısrar etmeyin” şeklinde konuştu.

Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşenur Bekaroğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Gittiğiniz yerlerde ‘çok samimi yakın akrabalar’ dahi olsa, tuvalet ihtiyaçlarında çocuklarınızla ebeveynleri dışındaki kişilerin götürmelerine izin vermeyin. Çocuğa güvenli dokunma ile güvensiz dokunma arasındaki farkı, özel bölgelerini öğretiniz. Tanıdık bile olsa istemediği zaman kendisine dokunulmayacağını öğrenmeli. Cinsel istismarlarda istismarcının her zaman yabancı kötü kişiler değil, güvendiğimiz bildiğimiz kişilerin ön planda olduğu gerçeğini üzülerek hatırlatmak isterim. Üstelik bu kişilerin çocuklarla nasıl reddedilmeden temas edileceği iletişim kurulacağı konusunda da farkındalıkları yüksektir. Toplum kuralı olarak uyguladığımız istemediği halde sarılana ses çıkarmama, istemese de öptürme gibi ısrara maruz kalan çocuklar, istismarcıların taleplerini de aynı şekilde yorumlayıp sessiz kalmaları gerektiğini düşünmekte ve onları bu hususta korumamızı zorlaştırmaktadır. İlaveten istemediği halde bu konularda çocukları zorlamak veya ‘yabani, şımarık vb.’ yapıcı olmayan aşağılayıcı ithamlarda bulunmak da bir duygusal istismardır. Önce aileler olarak çocuklarımızı istismara maruz bırakmayalım. İstediğin zaman gelip sarılabilirsin merhaba diyebilirsin gibi yapıcı ifadeler kullanmak hem yol gösterici hem zaman tanıyıcıdır.”

Ayşenur Bekaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Çocukluklarımızın en kıymetli anılarından olan bu güzel bayramlarda çocukların akrabaları, kuzenleri, mahalle arkadaşları akranları gibi sosyal ortamlarda da bol bol zaman geçirmelerini sağlamak gelişimlerine tarifsiz ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu zamanları yaşamalarına fırsat verin, geçen zaman geri gelmeyecek. Tekrar bu yaşlarına dönmeyecekler. Sadece yaşarken gözümüzün önünden ayırmayalım. Değerlerimizin ve ailelerimizin, eşimizin, dostlarımızın kıymetlerinin farkındalığı ile geçen zamanın kıymetini de özümseyerek geçecek, sağlıklı, mutlu, birlikte güzel bayramlar dilerim.”