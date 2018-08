Bayramda et ve yağ tüketimine dikkat

Esra Tutal, Kurban Bayramı’nda dikkatsiz beslenen şeker, obezite, yüksek tansiyon ve kalp hastalarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Tutal, “Kurban Bayramı’nda et ve yağ tüketimi” hakkında bilgi verdi. Dr. Tutal, “Kurban Bayramı gerek bireysel gerekse de toplumsal açılardan faydaları olan, toplumsal dayanışmaya güzel bir örnek oluşturan ibadettir. Kurban Bayramı’nda dikkatsiz beslenme, özellikle zeminde hastalığı olan bireylerde (şeker, obezite, yüksek tansiyon, kalp hastalığı) ciddi sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.

Et ve yağ tüketiminin sonuçlarına değinen Dr. Esra Tutal, “Kısa sürede yoğun miktarda et ve yağ tüketimi, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve kan şekerinde yükselmelere yol açabilir. Ayrıca yine bu dört günlük sürede et ve yağın yanı sıra tatlı tüketiminde artış kilo alınmasına neden olabilir” diye konuştu.

Bayramda nasıl beslenilmesi gerektiğini de aktaran Tutal, şunları ifade etti:

“Diyabeti olan hastaların bayram ziyaretlerinde şerbetli tatlı tüketiminden kaçınmaları önemlidir. Şerbetli tatlı tüketiminden ziyade mümkünse az şekerli dondurma veya meyve tüketmeleri, içecek olarak ayran veya az şekerli ev yapımı komposto ya da bitki çaylarının tercih edilmesi kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından gereklidir. Bilinçli bir beslenme programı, ara öğün tüketimine devam edilmesi ve diyabetik hastaların düzenli olarak kan şekeri takibine devam etmesi ile bayram dönemi sorunsuz bir şekilde geçirilebilir. Tavsiyeler doğrulusunda beslenilmesi ile sağlıklı bir bayram geçirilecektir, herkese mutlu bir bayram dilerim.”