Bebeklerde ve çocuklarda gelişim bozuklukları

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşenur Bekaroğlu, bebek ve çocukların büyüyüp gelişmemesi veya gelişip büyümemesinin de bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Bebeklerde doğumundan itibaren yaşamsal fonksiyonlarının çalışmasını, bu fonksiyonlarla birlikte bebeğin büyümesini ve gelişmesini beklediklerini belirten Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Gelişim Uzmanı Ayşenur Bekaroğlu “Bebeğin doğumundan itibaren yaşamsal fonksiyonlarının çalışmasını, bu fonksiyonlarla birlikte bebeğin büyümesini ve gelişmesini bekleriz. Büyümeden beklediğimiz bebeğin boyunun uzaması kilo alması, gelişimden beklediğimiz ise bebeğin dil, sosyal-duygusal, psikomotor ve özbakım becerilerinin takvim yaşı ile uyumlu olarak gelişmesini isteriz. Fiziksel ve zihinsel gelişim genetik olduğu kadar çevresel faktörlerden de etkilenmektedir” dedi.

Bebek ve çocukların büyüyüp gelişmemesi veya gelişip büyümemesinin de bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Bekaroğlu, “Biz bebeklerin ve çocukların gelişim ve büyümelerinin her zaman ilerlemesini isteriz ama bazen doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası gibi sebeplerden dolayı gelişimi ilerlemez, gerileyebilir. Bebek ve çocukların büyüyüp gelişmemesi veya gelişip büyümemesi de bir sağlık sorunudur. Çocuklarda takvim yaşı olarak 5 yaşında olup, duygusal yaşı 2, zekası 3, psikomotor becerilerde 4 yaş düzeyinde olabilmektedir. Erken müdahale ile gelişimin korunması önceliğimizdedir. 0-18 yaş bebeklere veya çocuklara gelişimlerine nasıl destek olunacağı, bunun için gelişimine uygun hangi oyuncakları ve oyunların kullanılacağı, yetişkinin etkili iletişim yolları, doğru yaklaşım ve davranış şekilleri, ekranın etkinlik olarak kullanılmaması, onun yerine neler yapılabileceği, nasıl yemek yedirilmeli, nasıl uyutulmalı, ağlama krizleri nasıl çözülmeli, tuvalet eğitimi nasıl verilmeli, gelişimi için okula başlama dönemi ne zaman olmalı, okula uyum, yeni kardeş, ebeveyn ayrılıkları gibi sorular da gelişimsel destek kapsamında yardımcı olduğumuz durumlardır. Büyümek ve gelişmek zor iştir, bu sorumluluğu paylaşalım, ona ihtiyacına göre destek olalım” diye konuştu.