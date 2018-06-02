Bekir Keleş: “Ülkemizin geleceğini bu seçim belirleyecek”

Öğle saatlerinde Ayvacık ilçesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililer ile buluşan Keleş, ilk olarak Uğurlu Mahallesi’nde ikamet edenlerle bir toplantı yaptı. Ardından Ardış Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Gültepe Mahallesi ve Çarşıköy Mahallesi’nde istişare toplantılarına katılan Keleş, vatandaşın görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

24 Haziran seçimleri üzere konuşan Bekir Keleş, "Önümüzdeki seçimler bizim, çocuklarımızın ve bizden sonra gelecek olan kuşaklar için oldukça önemli bir seçim. Bu seçimde iyi düşünüp iyi tartmalıyız. Ülkemizin geleceğini bu seçimler belirleyecektir. Bu nedenle siz değerli vatandaşlarımızın destekleri bizler için çok önemlidir” dedi.