Bel ve boyun fıtığına dikkat

Dr. Halil İbrahim Cebeci, güçsüzlük, hissizlik, yanma, uyuşma, idrar tutamama ve büyük abdesti kaçırma gibi belirtileri olan bel ve boyun fıtığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Vücuda ait herhangi bir organ veya yapının normal bulunması gereken anatomik sınırlarının dışına taşmasının fıtık olarak adlandırıldığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Halil İbrahim Cebeci, "Bel ve boyun gibi birçok hastalıkta stresin önemli rolünün olduğu bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Bu anlamda stresten uzak durmak gerekiyor. Hareketsiz yaşam birçok sağlık problemini beraberinde getirdiği gibi boyun fıtığının oluşmasına zemin hazırlar. Bu anlamda günlük hayatımızda spor yapmaya özen göstermeliyiz. Ağır yük taşımak bel fıtığı gibi boyun fıtığına da neden olabilir. Ağırlık kaldırma ve ani dönüşler bel ve boyun ağrısının temel nedenlerindendir. Taşınacak şey ne ise, ağırlıkları parça parça taşıyın ya da işinizi kolaylaştıracak bir yardımcı araç kullanın" dedi.

Hastalığın tedavi sürecinden de bahseden Cebeci, “Disk dokusunun yaşa bağlı ya da başka nedenlerle beslenememesi, hatalı hareketler, genetik yatkınlık ve duruş bozuklukları gibi faktörler ile bel ve boyun fıtıkları ortaya çıkmaktadır. Fıtık bel ve boyun ağrısının yanında sinir baskısı ile boyundan kola veya belden bacağa doğru ağrı yapabilmektedir. Bel fıtığı ve boyun fıtığı hastalığında sorun omurga kemikleri arasında bulunan disk eklemi adını verdiğimiz eklemin yıpranmış olması ve bu nedenle ağrı ortaya çıkmasıdır. Eğer fıtık hastayı hiçbir zaman tehdit etmeyip sadece belirli dönemlerde ağrılara sebep olacaksa, yılda 1-2 defa tutulma şeklinde görülecekse, bu dönemde ilaçlardan yararlanmak mümkündür. Fakat ilaç tedavisinin sonuç vermediği takdirde ise hastanın durumuna göre cerrahi tedavi gerektirebilir" diye konuştu.