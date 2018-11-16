Belediye personeline ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği' semineri

Samsun Alaçam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan personellere yönelik ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği' semineri verildi.

Belediye Meclis Salonunda belediye personellerinin katıldığı seminerde sunum yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sonuçlar hakkında çalışanları bilgilendirdi. İş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çeken uzmanlar, amaçlarının iş yerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortamı temin etmek olduğunu söylediler.

Uzmanlar iş kazalarının yüzde 88'inin tehlikeli davranışlardan, yüzde 10'unun emniyetsiz durumlardan ve yüzde 2'sinin doğal olaylardan kaynaklandığı ifade ettiler. Eğitimdeki temel amacının iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak olduğu belirtildi.