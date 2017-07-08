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08 Temmuz 2017 21:21

Bengü’nün Yılmaz pehlivanı

Samsun’un Bafra ilçesinde, Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "25.

Bengü’nün Yılmaz pehlivanı

08 Temmuz 2017 21:21

Yayla Güreş Şenlikleri" Bengü Yaylası’nda yapıldı.


Güreşlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bengü Yaylası’nda 300 güreşçinin peşrev çektiği geleneksel 25. Yayla Şenliği Güreşleri’nde vatandaşlar, heyecan dolu saatler geçirdi. Kıran kırana geçen güreşlerde finalde Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara ile Şaban Yılmaz karşılaştı. Recep Kara’yı yenen Şaban Yılmaz başpehlivanlığı kazandı. Yılmaz kupasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın elinden aldı.


30 adayın ağalık için yarıştığı ağalık seçimini 255 bin lira ile Hasan Acar kazanarak Bengü Güreş Ağası oldu. Ağalık kupası ise milletvekilleri tarafından verildi.


Bengü ve Civar Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Keskin, "Birbirinden uzaklaşan köylülerimizi yılda bir gün de olsa bir araya getiriyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla etkinliğimiz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir" dedi.




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