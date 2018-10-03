Samsun 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak İlk/Ortaokul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, “Beni Anılarla Yaşat Öğretmenim” eseriyle Samsun'u temsil etti.

Yenilikçi Araştıran Geliştiren Eğitimciler Derneği Samsun Başkanı ve 19 Mayıs Tekel İsmail Çolak İlk/Ortaokul Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, “81 ilden 81 öğretmenin gönüllü olarak yazdığı bu kitaptan öğretmenin, öğrencinin, eğitim sisteminin bilinmeyenleri göreceksiniz. Samsun'u temsilen okulumuzda görevli iken rahmetli olan Türkçe Öğretmenimiz Demet İyigün'ü anlattık. Onun kıymetli hatırasını bu şekilde yaşatarak gelecek nesillere örnek olacak şekilde aktarmaya çalıştık. Türkiye geneli Yenilikçi Araştıran Geliştirin Eğitimciler Derneği olarak bu tür çalışmalara devam edeceğiz” dedi.