Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler

Samsun'da maskeli kimliği belirsiz 2 kişi benzin dökerek ateşe verdiği iş yerinin karşısına geçip yangının cep telefonu ile fotoğrafını çekip olay yerinden kaçtı. Maskeli şahısların iş yerini kundaklama ve yangının fotoğrafını çekme anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındıkçı dükkanına gelen yüzlerinde kar maskesi bulunan kimliği belirsiz 2 kişi, Mehmet Akça ve oğulları Ömür Akça ve İsa Akça'ya ait iş yerinin etrafına ve giriş kapısı yanındaki doğalgaz kutusunun bulunduğu yere ellerindeki bidonda bulunan benzini döküp ateşe verdi. Bu arada kundakçılardan biri yaktıkları iş yerinin karşısına geçip cep telefonu ile yanan dükkanın fotoğrafladı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar yangını kısa sürede fark edip olayı polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip depodaki fındıkların tamamına yayılmadan kontrol altına alıp söndürdü. Polis olay yerinden incelemede bulunurken, iş yerine benzin döküp ateşe verme ve kundakçıların iş yerinin karşısına geçip cep telefonu ile yangının fotoğrafını çekmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fındık deposunda 40 ton fındığın bulunduğu ve ilk bulgulara göre yangında 1 ton fındığın zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.