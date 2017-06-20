Berberlerden son gün uyarısı

Ramazan Bayramı 25 Haziran Pazar günü başlıyor. Vatandaşlar, bayramda şık bir dış görünüşe kavuşmak için her bayram öncesi berberlere akın ediyor. Yıllardır pazar günleri tatil yapan Samsunlu berberler, Berberler Odası’nın aldığı karar ile bayramda tıraş olmak isteyenler için Pazar günü de açık olacak. Oda Başkanı Zapit Pilan, yaşanabilecek yoğunluk için bayram öncesinde uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara "Son güne tıraşınızı bırakmayın" uyarısında bulunan Pilan, “Vatandaşlarımız bayramlarda tıraş olmayı örf ve adet edinmiş. Bayram arifesinde berberler çok yoğun olur. Vatandaşlarımızdan özellikle saç tıraşlarını son güne bırakmamasını rica ediyorum. Böylece berberler hem bunalmaz hem de daha güzel tıraşlar yaparlar. 1-2 önceden tıraş olunursa her şey daha güzel olur. Pazar günleri normalde berberler kapalı. Ancak Pazar günü bayramın 1. günü olması sebebiyle bayramın 1. günü dükkanlarını açmak isteyenleri oda olarak serbest bırakıyoruz. İsteyen berberler Pazar günü açabilirler. Arife gününe kadar tıraşlarını yetiştiremeyen vatandaşlar bayramın 1. günü de tıraşlarını olabilirler” dedi.

Alınan bu karar ile birlikte berberler, 25 Haziran Pazar günü sabaha kadar açık olabilecek.