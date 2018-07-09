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09 Temmuz 2018 15:41

Bıçak parası aldığı iddia edilen 1’i doktor 3 şüpheli adliyede

Samsun’da ameliyat için bıçak parası aldıkları iddia edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 1’i doktor toplam 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bıçak parası aldığı iddia edilen 1’i doktor 3 şüpheli adliyede

09 Temmuz 2018 15:41


Samsun’da bir kamu hastanesinde görev yapan doktorun hastalardan bıçak parası aldığı, bazı hastaları da başkasının kimlik bilgisini kullanarak hastanede ameliyat ettiği ileri sürüldü. Olayın şikayet edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 1’i doktor 3 kişiyi rüşvet iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Doktor Murat A., medikal malzemeci Sertaç Ş. ve Murat A.’nın sekreteri Hülya Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.


Bıçak parası aldığı iddia edilen Dr. Murat A., adliyeye çıkarıldığı sırada hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Öyle bir şey kesinlikle doğru değil” dedi.




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