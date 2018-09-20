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Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan genç adliyeye sevk edildi

Samsun’da bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan genç adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan genç adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.A.(19) kalçasından yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen M.A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıya düzenlediği iddia edilen H.C.Ö.'yü (18) yakalayarak gözaltına aldı.


Cinayet bürosundaki sorgusu tamamlanan H.C.Ö. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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