Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan zanlı yakalandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 3 çocuk babası Soner A.(30) sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner A.’nın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner A., ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını 33 yaşındaki Orhan Y.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Orhan Y., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.