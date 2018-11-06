Bıçakla yaralama olayı zanlısı 17 yaşındaki kız yakalandı

Samsun’da bir kişiyi yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki kız, polis tarafından yakalandı.
Samsun'da bir kişiyi yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki kız, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, tartıştığı 17 yaşındaki E.A. adlı kızı yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen E.D. adlı kız, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.