Bıçakla yaralama olayının zanlısı tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı uyruklu Mustafa Amer Rafea (22), tartıştığı Irak uyruklu Ameer İbrahim Sulaıman Alawı’yı (44) göğsünden ve karnından bıçakladı. Iraklı genç olaydan sonra kaçtı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Ameer İbrahim Sulaıman Alawı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.