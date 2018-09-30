Bıçakla yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da bir kişinin bıçakla yaralanması olayına karışan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent S. adlı bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen M.K.S.(14) ve yanında bulunan 17 yaşındaki N.A., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.K.S. ve N.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.