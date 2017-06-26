Bıçakla yaralamaya tutuklama

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki M.K. ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. M.K.’yi C.Ş.’nin (28) bıçakladığı ve yaralının arkadaşı M.B.’nin (21) de C.Ş.’yi darp ettiği iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçakla yaralama olayına karışan C.Ş. ile darp olayına karışan M.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.