Bıçaklı cinayet zanlısı adliyede

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Soner Aydın (30), sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Aydın’ın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner Aydın, ameliyata alındı. Soner Aydın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Soner Aydın’ı bıçaklayan Orhan Y.’yi (33) suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Orhan Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.