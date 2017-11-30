Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 15:26

Bıçaklı cinayete tutuklama

Samsun’da bıçakla bir kişiyi öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bıçaklı cinayete tutuklama

30 Kasım 2017 15:26


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Soner Aydın (30), sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Aydın’ın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner Aydın, ameliyata alındı. Soner Aydın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Soner Aydın’ı bıçaklayan Orhan Y.’yi (33) suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Orhan Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Orhan Y., "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç