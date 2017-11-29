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29 Kasım 2017 21:40

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

29 Kasım 2017 21:40


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 3 çocuk babası Soner Aydın (30) sokakta bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soner Aydın’ın acil serviste kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Soner Aydın, ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Soner Aydın’ı bıçaklayan Orhan Y.’yi (33) suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Yaralı Soner Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 21.00 sırasında hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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