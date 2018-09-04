BİK Genel Müdürü Karaca: “Gazeteler yerini dijitale bırakabilir”

BİK Proje Geliştirme Grubu tarafından hazırlanıp Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2018 yılı teknik destek programı kapsamında BİK Samsun Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan, “İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Projesi” eğitimi sona erdi. Samsun Öğretmenevi Erdoğan Cebeci Konferans Salonunda başlayan ve iki gün süren eğitimde gazeteciliğin dijitale doğru yönelişi ve diğer gelişmeler konu alındı.

“Kıyamete kadar kağıtla gazetecilik yapacağız diye bir kural yok”

Kağıtla yapılan gazeteciliğin sonsuza kadar süremeyeceğinin altını çizen Yakup Karaca, “Ekonomideki dalgalanmalar da gösterdi ki biz artık ileri teknoloji ve daha fazla tasarruf ederek yaşamam zorundayız. Maliyeti düşürmemiz gerekiyor. Buna elimiz mahkum. Kağıt fiyatları iki katına çıktı. Matbaa ve mürekkep fiyatları da arttı. O zaman alternatif yollara gideceğiz. ‘Kıyamete kadar kağıtla gazetecilik yapacağız’ diye bir kural yok. Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada 1-2 asırlık gazeteler kağıt baskıyı bitirdiler. Bizde de bir ulusal gazete kağıt baskıyı bırakarak, dijitale ağırlık vermeye başladı. Demek ki gidişat bu yönde. Onun için de bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bir gazete resmi ilan alıyorsa, dijital alana geçtiğinde burada da resmi ilan alması lazım. Ben bunu herkesten önce dile getirdim. Bu başka türlü olmaz. Gazetelerin resmi ilan alması için gerekli yükümlülükler var. İnternet sitelerinin de bu yükümlülükleri yerine getirerek resmi ilan almasını istiyoruz. Fakat uzağa gitmeye gerek yok Samsun’da bile adresi ve sahibi belli olmayan internet siteler var. Bunların düzeltilmesi lazım. Bu ülkenin kalkınması için ne gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. Bizim gazeteciliğimiz bundan sonraki süreçte dijital ile ayakta duracaksa dijitalleşsin. Bu ülkeye matbaa girmeden önce binlerce hattat vardı. Onlar da aynı şeyi söylüyorlardı. ‘Gavur icadı girmesin’ diyorlardı. Alakası yok. Bütün mesele çıkarla alakalı” dedi.

Programa verdikleri destekten bahseden OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “OKA, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta çalışıyor. Bu yerler bazı Avrupa ülkelerinden yüzölçümü ve nüfus olarak daha fazla bir alan kaplıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 120 milyon lira gibi bir hibeyi paydaşlarımızla birlikte kullanmış durumdayız. Bununla birlikte bölgemizde 250 milyonluk da yatırım yapmış durumdayız. Bugün bir vesile ile internet kullanımı ve internet medyasındaki haberciliğin gelişmesi anlamındaki eğitimi gerçekleştirmiş olduk. 2-5 ve 10 günlük eğitimler ile bazı meseleler çözülemez. Bizim yaptığımız bu eğitimlerle internet haberciliği kökten halledilmez ama farkındalık oluşturulur, insanların nereye başvurabilecekleri, hangi alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri ve bu konuda varsa gelişme istikametleri, trendler öğrenilmiş olur. Sizler de 2 gün boyunca internet medyası, haberciliği konusunda kendi aranızda istişare etme fırsatı bulduğunuz, eğitimler aldınız. Umarım bu eğitimler yararlı olmuştur” diye konuştu.

Programa Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum’dan basın çalışanları katılırken, eğitime katılan basın çalışanlarına belgeleri verildi. Programa ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, BİK Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar ve basın çalışanları katıldı.