BİK’ten “Evdeki Hayatlar Projesi"

2012 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşadığı omurilik zedelenmesine bağlı olarak boynundan aşağısı felç olan Nazmi Çetik’e (60) bu yıldan itibaren evde bakım hizmeti veriliyor. BİK Samsun İl Müdürlüğü, toplumsal bilinci oluşturmak için başlattığı Evdeki Hayatlar Projesi kapsamındaki ilk ziyaretini Kökçüoğlu Mahallesi’nde bulunan bir aileye gerçekleştirdi. Aileye 2012 yılından beri evde bakım hizmeti veren sağlık teknikeri Emre Aksoy’un tayininin başka bir ile çıkması dolayısıyla son ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. 5 yıldır aile ile ilgilenen Emre Aksoy ve aile, yapılan son muayene sonrasında birbirlerine sarılarak helallik aldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık teknikeri Emre Aksoy, öz ailesi gibi birbirlerini sevdiklerinin altını çizerek, “2012 yılından beri Nazmi Çetik’e hizmet veriyoruz. Nazmi ve Ülken çifti ile aile gibi olduk. Eş durumundan tayinim başka bir ile çıktı. Bugün de son muayene günümüzdü. Son kez sağlık hizmeti verip, Nazmi ve Ülken çifti ile vedalaşıp, helalleştik. Artık yeni görev yerimde hizmet yapacağız. Biz bir aile gibiydik. Her gelmemizde bizi çok sıcak karşıladılar. Bu sıcak karşılamanın geri dönüşümünde hep olumlu şeyler aldık. Sonunda iyi niyet olduktan sonra karşılıklı aile gibi oluyoruz” dedi.

Tedavilere yeni yeni katılmaya başlayan Doktor Özge Işıtan da evde bakım hizmeti alan aileye her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Evde sağlık hizmeti veren personellerle çok yakın bir bağ kurduklarını ifade eden Nazmi Çetik’in eşi Ülken Çetik, “Eşim sabah işe gidiyordu. İşe servisle gidiyordu. O gün kendi arabasıyla gitmek istedi. Israrıma rağmen kendi arabasıyla işe gitti. Yarım saat sonra eşimin kaza haberi bana geldi. Sonra hastaneye yoğun bakıma kaldırdılar. Doktorlara durumunu sorduğumda bana, ‘ümit yok’ dediler. Eşim 4 ay yoğun bakımda kaldı. 4 ay gece-gündüz yoğun bakımda bekledim. Devletimiz olmasa biz ne yaparız? Evde bakım hizmetlerini ayağımıza getiriyorlar. Evimize gelen sağlık ekiplerini çok seviyorum. Onlarla aile gibi olmuştuk. Bir tanesi şimdi başka bir ile gidiyor. Onlar da benim çocuklarım sayılır” diye konuştu.

Proje hakkında bilgiler veren BİK Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar ise şunları söyledi:

“Evde sağlık hizmeti alan hastalarımızı, toplumsal bilinci oluşturmak için onların yaşantılarını kamuoyuna yansıtmaya çalışıyoruz. Bu hizmetle ilgili Evdeki Hayatlar Projesi’ni hazırladık. Devletimiz zaten bu insanlara gerekli bakımları yapıyor. Samsun’da şu anda böyle hizmet alan 10 ailemiz var. 10 aileye her hafta giderek bu insanların yaşantısını kamuoyuna sunacağız. Amacımız tamamen toplumsal bilinç kazandırmak.”