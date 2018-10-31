Bilgi ve Teknoloji Evi öğrencilerin tercihi

Yaz aylarında Bafralıların yoğun ilgisi ile karşılan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri, okulların açılması ile birlikte bu kez de öğrencilerin tercih unsuru oldu. Dersleri ile ilgili araştırma yapmak, ödevlerinde kaynak bulmak gibi ihtiyaçlarını Bilgi ve Teknoloji Evinde gideren öğrenciler gayet memnunlar. Güvenli bir ortamda çocuklarının teknolojiden istifade etmesinden mutlu olduklarını ifade eden veliler ise verilen hizmetten ötürü Bafra Belediyesine teşekkür ettiler. Bafra Belediyesi, Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri kapalı alanında, kafeterya, okuma salonu gibi bölümlerle hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bilgi ve Teknoloji Evimizde başta öğrencilerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşlarımıza hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Kendilerine sağladığımız imkanları üst düzeyde tutma gayretindeyiz” dedi.