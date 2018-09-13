Bilgi ve Teknoloji Evi yeni öğretim yılına hazır

Bafra Belediyesi Alpaslan Türkeş Parkı bünyesi içerisinde bulunan Bilgi ve Teknoloji Evi, geçen dönem öğrencilerin ve gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı. Bafra Belediyesi, gelen talep ve istekleri göz önüne alarak yeniden dizayn edilen Bilgi ve Teknoloji Evinde bu yılda birçok öğrencinin yararlanması amaçlıyor.

Bilgi ve Teknoloji Evinin gençlerin ve özellikle öğrenciler için çok önemli bir hizmet olduğunu çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hizmetlerimizin öznesinde çocuklarımız ve gençlerimiz var. Onlara imkan sağlamak, fırsat vermek, sorunlarına çözüm bulmak bizlerin görevi. Bu düsturda hayata geçirilen Bilgi ve Teknoloji Evimizin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında beklentilere tam olarak cevap verebilmesi için gerekli çalışmalar ve düzenlemelerimizi tamamladık. Daha önce olduğu gibi çocuklarımız yeni dönemde de Bilgi ve Teknoloji Evi'mizden ücretsiz faydalanacaklar” şeklinde konuştu.

Bafra Belediyesi Bilgi ve Teknoloji Evinde gençler ve öğrencilerin araştırma yapabileceği, dersleri ile ilgili bilgi edinebileceği bilgisayarlarla donanmış alanın yanında, çalışma ve okuma salonu ve Şehit Öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın isminin verildiği bir de Kütüphane bulunuyor.