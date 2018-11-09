Bilgiç: “Dünyaya hakim olmak isteyen güçlerin oyunlarına karşı gözümüzü dört açmalıyız”

Dr. Sait Bilgiç, “Dünyaya hakim olmak isteyen güçlerin ektiği nifak tohumlarına, oynanan oyunlara karşı gözümüzü dört açmalıyız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncay Çağlayan, "Atatürk'ü Anlamak" konulu bir konferans verdi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferans OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in selamlama konuşmasıyla başladı. Atatürk'ü anmak için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Sait Bilgiç, "Atatürk öldüğünde, liderini kaybeden Türk milleti çok ağladı. Onun emaneti olan bu ülkeyi yüceltmek için, özgür ve güçlü bir şekilde geleceğe yürüyebilmek için Türk milleti dimdik ayakta ve onun gösterdiği yolda yürümektedir. O zor şartlarda Kurtuluş Savaşı'na önderlik etmekle kalmamış aynı zamanda fikirleriyle, yol göstericiliğiyle de yüreğimizde yer etmiş önemli bir isimdir Atatürk. Bilimin gücüne inanan, aklının ve varlığının farkında olan insanlar, kendini köleleştirecek bir anlayışa sahip olmamalı. Bizler bu ışık altında, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmadan, Türk milletinin değerlerinin, dünya gerçeklerinin de farkında olarak çizdiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Dünyaya hakim olmak isteyen güçlerin ektiği nifak tohumlarına, oynanan oyunlara karşı gözümüzü dört açmalıyız. Farklı düşünüyor olsak da bizim birliğimiz, bu farlılıklara rağmen devam etmek zorunda. Bizi bizden daha çok düşünecek, bilecek başka bir millet olduğunu düşünmek en büyük gaflettir. 12 Eylül'de ve 15 Temmuz'da yaşananlardan çok büyük dersler çıkarmalıyız. Bu durumlardan bu ülke çok çekti ve çok zaman kaybetti. Bir daha böyle bir durum yaşamamak için özellikle gençlerimizin bu günleri iyi bilmesi gerekiyor. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin yanında çok çalışmak büyük bir fedakarlık değil. Kendimiz, vatanımız, hatta insanlık için çok çalışıp, çok üretmekten başka şansımız yok" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Doç. Dr. Serhat Yener'in yönetimindeki OMÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Türk Müziği Topluluğunun, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan müzik dinletisi ile devam etti.

Daha sonra Prof. Dr. Kaya Tuncay Çağlayan, "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferansta Atatürk'le ilgili birçok konuya değindi.

Konferansa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.