Bilgiç: “Rekabette geri düşmemek için araştırmalarımızla kaynak oluşturmalıyız”

Dr. Sait Bilgiç'in konuğu oldu.

Rektörlük Yönetim Toplantı Salonundaki buluşmada, akademik unvanlarında aşama kaydeden öğretim üyeleri ile tanışan Rektör Bilgiç, öncelikle her bir akademisyeni performanslarından dolayı tebrik ederek kendilerine akademik hayatta başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

“Rekabette geri düşmemek için araştırmalarımızla kaynak oluşturmalıyız”

Görüşmede üniversitenin daha da güçlenmesi, ileri taşınabilmesi ve dolayısıyla daha iyi ve donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesi adına düşüncelerini paylaşan Rektör Bilgiç, görevde yükselen 14 öğretim üyesiyle birlikte OMÜ'nün akademik kadrosunu daha da zenginleştirdiğini kaydetti. Rektör Bilgiç, dünyada ve üniversiteler arasında yaşanan rekabetten ötürü nitelikli öğretim üyesi konusunda hassas ve titiz davrandıklarını belirterek, “Bu yarışta geri düşmemek için bir taraftan araştırma yaparken öte yandan da bu araştırmalar için kaynak oluşturmalıyız. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu kaynakları akademisyenler oluşturur, yani onların ürettikleri projeler ve kazandıkları başarılarla bu kaynaklara ulaşılır. Ülkemizde bu alışkanlık ve eğilim yeni yeni başladı. Bilimsel araştırma projeleri (BAP) var ancak bunların bütçe boyutları çok büyük değil. Dolayısıyla daha büyük bütçeli projelere ayrılan kaynakları elde etmemiz, araştırma ve gayretimize bağlı” dedi.

“Akademisyen, çalıştığı kuruma hak ettiğine inanarak gelmeli ki bir şeyler yapabilme gayreti içinde olsun” diyen Rektör Bilgiç 14 akademisyenin de aynı his ve çalışma arzusuyla OMÜ'ye geldiğinden şüphe etmediğini dile getirdi.

“Çalışmalar akademik unvan endişesiyle değil, bilim ve teknolojiye katkı sunacak bir motivasyonla yapılmalı”

Konuşmasında akademik kariyerlerinde bir üst aşamaya geçen öğretim üyelerinden yapacakları işlerde dürüst olmaları ve adil davranmalarını isteyen Rektör Bilgiç, bu hasletlerin olmaması durumunda mensubu olunan kurumun zarar göreceğini vurguladı. Rektör Bilgiç ayrıca, akademisyenlerden dış kaynaklı proje üretmeleri sözü isterken bu çalışmaların; akademik unvan endişesiyle değil, bilim ve teknolojiye katkıları olacak bir motivasyonla yapılması gerekliliğine işaret etti.

Daha önce görevde yükselen akademisyenlerden dış kaynaklı proje hazırladıklarına dair haberler aldıklarını söyleyen Rektör Bilgiç, “Bu iş denemeden olmuyor. Pes etmeyin zira beşinci seferde projesi kabul edilen akademisyenleri biliyorum. Umarım bu çaba ve ısrar sizler için özendirici olur. Tekrar, unvanlarınız hayırlı uğurlu olsun, iyi haberlerinizi bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Buluşmada Rektör Bilgiç, akademisyenlerin talep ve önerilerini dinlerken bu konularda yapılacak çalışmalara dair niyet ve değerlendirmeler de paylaşıldı.