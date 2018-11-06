Bilgiç:“YÖK'e girişimcilik bölümü teklifimizi ilettik”

Dr. Sait Bilgiç, girişimciliğin önemine inanan bir üniversite olarak Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) "girişimcilik bölümü"nün kurulması yönünde teklif sunduklarını söyledi.

Girişimci üniversite ve girişimci öğrenciler yetiştirme misyonuyla hareket eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi; bünyesindeki öğrenci toplulukları aracılığıyla iş dünyasında, yenilikçilikleri ve farklılıklarıyla ön plana çıkmış konukları davet ederek öğrencilerine bu kültürü aşılamaya çalışıyor.

Bu çerçevede OMÜ KOBİ ve Girişimcilik Topluluğunca "3. Girişimcilik Zirvesi” düzenlendi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salondaki zirvede; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, akademisyenler ve davetliler ile öğrenciler buluştu. Zirvenin açılış konuşmasını KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu Başkanı Ferhat Bartu Yıldırım yaptı.

“Hayattaki hatalar sizin daha doğru hareket etmenizin dayanak noktalarını oluşturuyor”

Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, girişimciliğin harekete geçmekle anlam kazandığına vurgu yaparak, “Çoğumuzun içinde başarma arzusu var ama cesaret edememekten dolayı bu arzuyu frenleyen faktörler de var. Birçok insan çok farklı şeyler düşünebildiği için değil, teşebbüs edebildiği için başarıya ulaşmaktadır. Hayattaki hatalar sizin daha doğru hareket etmenizin dayanak noktalarını oluşturuyor. Tüm başarısızlıklara rağmen pes etmeden devam etmek; kazanan ve kazanmayanın arasındaki farkı oluşturuyor. Bunun ayırdında olmak ve bu toplantılara katılmak, bu farkındalığı size kazandıracak. Bu faaliyetlerin içinde bulunmak, dinleyici olarak katılmak bile bir girişimdir” dedi.

“YÖK'e girişimcilik bölümü teklifimizi ilettik”

Girişimciliğin önemine inanan bir üniversite olarak Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) girişimcilik bölümünün kurulması yönünde teklif sunduklarını müjdeleyen Rektör Bilgiç, “Bu yönde bir girişimde bulunarak YÖK'e başvurduk. Bunu interdisipliner (disiplinler arası) lisansüstü program hâline getirip, fakülte mezunu olan öğrencilerimizin, girişimcilik konusunda yüksek lisans yapabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Burada bulunmanızın bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Konuşmacı olarak gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum, işlerinden zaman ayırarak buraya kadar gelen davetlilerimizin paylaşımlarının sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Yaptığımız her şey ülkemiz için, insanımız ve insanlık için. O nedenle hayattaki en güzel şey çalışmaktır, bulunduğunuz her yerde çok çalışarak farkınızı ortaya koymanızın en önemli girişimcilik olduğunu hatırdan çıkarmayın” diye konuştu.

20 yaşında dijital işveren marka platformunu kurdu

Zirvenin ilk konuşmacısı bir dijital işveren marka platformunun kurucusu 24 yaşındaki Elis Yılmaz, “2 üniversite öğrenci olarak web sitesini 120 lira ile kurduk. İlk yatırdığımız para o zamanki 50 dolardı ve 120 liraya tekabül ediyordu. Bu yolculukta 3 ayımız gece-gündüz, durmadan dünyanın her yerindeki staj ilanlarını, staj programlarını, öğrencilere yönelik yayımlanan iş ilanlarını araştırmakla geçti. Yayına aldığımız web sitesine, bu verileri de gece gündüz demeden ve hiçbir markayla çalışmadan elle giriyorduk. Yani şöyle bir web sitesi düşünün: Facebook'un Hindistan'da ilanının olduğu; Amazon'un Amerika'da ilanının bulunduğu, dünyanın en global web sitesi hâline geldik” sözleriyle geldikleri noktayı katılımcılarla paylaştı.

Zirvenin diğer konuşmacısı bir tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Beytekin, yorgancılıkla başlayıp ev tekstilinde giderek büyüyüp zirveye yerleşen şirketin öyküsünü katılımcılara aktardı. Beytekin, “Evvela yürekten inanmak ve çok sabretmek gerekiyor. Üretim işi, meşakkat işi arkadaşlar. Bu meşakkati aşmış olan insanların var olduğunu bilip ‘ben de başarabilirim' diyerek işinize sahip çıkmanız lazım. Bu yolda en büyük sermaye insan ilişkisi. Bugün buralara geldiysek bu başarıyı kurduğumuz ve geliştirdiğimiz insan ilişkisine borçluyuz. Sürekli iletişim ve ilişki hâlinde olmanın büyük bir kazanç olduğuna inanıyorum. Bu anlamda insan ilişkilerinize lütfen çok büyük önem verin” sözlerine yer verdi.

“Kendi sorunlarını çözemeyen başkalarının sorunlarını çözemez”

Bir sosyal hizmet uygulama atölyesinin kurucusu Cesur Ceylan zirvenin bir diğer konuşmacı olarak, uygulamalı bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmetin yöntem ve teknikleri hakkında katılımcıları aydınlattı. Konuşmasında sosyal hizmetin; bireyin bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırıp onlara farkındalık kazandırdığına dikkat çeken Ceylan “Kendi sorunlarını çözemeyen uzman, danışman, terapist, eğitmen ya da sağlıkçı başkalarını sorunlarını çözemez” dedi.

“Yerli arama motoru en büyük beklentilerim arasında”

Zirvenin son konuğu bir bilişim firmasının kurucusu Kaan Gülten ise, “Türkiye'ye ait yerli ve devlet destekli arama motorunun Türk halkının hizmetinde olması en büyük beklentilerim arasında” ifadesiyle açıklarken salondaki gençlere her zaman araştırmaktan ve yeni deneyimler elde etmekten kaçınmamaları tavsiyesinde bulundu.

Zirve öğrencilerin, konuşmacılara yönelttikleri sorular ve ele alınan konulara ilişkin katkılarıyla devam etti.