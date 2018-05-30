Bilgin: "24 Haziran önemli viraj"

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri gezen AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin’in bu seferki durağı Terme oldu. Terme’de Belediye Başkanı Şenol Kul ile AK Parti İlçe Başkanı Ali Kılıç’ın da yer aldığı gezi kapsamında esnafları gezen ve vatandaşlarla görüşen Bilgin, ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlçede faaliyet gösteren fabrikaları da gezen ve çalışanlarla görüşen Bilgin, Terme ilgili düşüncelerini paylaştı, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

Terme’nin önemli bir karayolu üzerinde bulunmasının yanında, havaalanına yakın olması, köklü bir tarihi geçmişi ve tarım alanları ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bilgin, "Terme geçmişten itibaren önemli bir ticaret merkezidir. Osmanlı zamanında burada tersane vardı, yine gemi halatları Terme’de yapılırdı. Türkiye’ye fındık patozunu kazandıranlar Termelilerdir. Böyle önemli bir ticaret kültürüne ve potansiyele sahip olan bu güzel ilçemizi yeniden cazip hale getirmeliyiz. Dolayısıyla Terme’nin gençleri gurbette değil, memleketlerinde olmalıdır" dedi.

24 Haziran önemli viraj

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Bilgin, "24 Haziran ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyalar için çok önemli bir viraj. Gerek şehrimizde gerekse ülkemizde projelerimizi gerçekleştirebilmemiz ve gelişimi devam ettirebilmemiz için istikrarlı, güçlü bir ülke şart. Bu nedenle toplumun her kesimine hitap eden projeleriyle Türkiye’yi ve Samsun’u daha ileriye taşıyacak olan yegane parti AK Parti’dir. 16 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yaparsa AK Parti yapar" diye konuştu.