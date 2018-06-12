Bilgin: “AK Parti’ye güven artıyor”

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, seçim çalışmalarını Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar’ın da eşlik ettiği ilçe gezisine Şeyh Yusuf Zeynettin Caddesi’nde esnaf ziyareti ile başlayan Bilgin, ilçe esnafının hal hatırını sordu ve onlarla sohbet etti. Yaylageriş Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelen ve 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Bilgin, iftarını da bu mahallede vatandaşlarla birlikte yaptı. Bilgin’in Tekkeköy’deki son durağı ise Sevgi Tekkesi oldu.

Vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde 24 Haziran’ın, Türkiye’nin istikrarı ve geleceği açısından önemli olduğunu ifade eden Milletvekili Adayı Bilgin, son 16 yılda AK Parti hükümetleri tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, güçlü Türkiye’nin önündeki engellerin kaldırılması adına vatandaşlardan AK Parti’ye destek istedi. Bilgin, "Güçlü Türkiye ve güçlü Meclis için 24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıdır. Halkımız da bunun bilincinde. Gittiğim her yerde vatandaşımız ’yaparsa yine AK Parti yapar’ diyor. 24 Haziran’a doğru ilerlerken AK Parti’ye olan güven ve inanç artarak devam ediyor" dedi.

“Türkiye’nin önü açılacak”

Esnafın ülke için önemine de değinen Bilgin, "Esnafımız ahilik kültürünü yaşatmaya devam eden, şehrine ve geleneklerine sahip çıkan büyük bir dünyadır. Ayrıca ekonomimizin yapı taşlarından birisidir. AK Parti her kesime olduğu gibi esnafımıza yönelik de kredi faizlerinin düşürülmesi, faizlerin indirilmesi gibi katkı sağlayıcı çalışmalar yapmıştır. AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya devam edecektir. Ekonomik istikrarın devamı açısından AK Parti’nin iktidarda kalması önemli. Bu seçimde inşallah Türkiye’nin önü açılmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan önderliğinde Türkiye 2023 hedeflerine ulaşarak, Dünya’da ilk ona girecektir" diye konuştu.