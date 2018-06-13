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13 Haziran 2018 18:02

Bilgin: “Bir oyun bile önemi var”

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, 24 Haziran seçimlerinde kullanılacak 1 oyun bile önemi olduğunu söyledi.

Bilgin: “Bir oyun bile önemi var”

13 Haziran 2018 18:02


Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, seçim çalışmalarına İlkadım ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Adalet Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret eden ve pazar esnafıyla sohbet eden Bilgin, daha sonra ilçe genelinde ziyaret ettiği esnafın hal hatırını sorup, düşüncelerini ve taleplerini aldı. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay’ın da eşlik ettiği ziyaretti Bilgin, esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek istedi.


Güçlü Türkiye için bir oyun bile önemli olduğunu kaydeden Bilgin, "İstikrar için yine yaparsa AK Parti yapar, çalışırsa yine AK Parti çalışır. Şu an da bütün dünyanın gözü Türkiye’de. Bir oyun bile önemi var. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti’nin 16 senedir yaptıkları ortada. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları meydanda. Onun için sayın Cumhurbaşkanımıza hep beraber güç vermeliyiz. Biz inanıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Allah’ın izniyle sandıklardan büyük bir oy çoğunluğu ve güçlü bir meclis desteğiyle ile çıkacak" dedi.


Yapılan ve yapılmakta olan büyük yatırımları hatırlatan Bilgin, "Denizlerin altından tüneller, demiryolları, Marmaraylar, Avrasya Tünelleri, dünyanın en büyük ikinci havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı trenler, savunma sanayi, kendi silahımız, tankımız, İHA’mızı yaptık. Hastanelerimiz modernize oldu ve şehir hastanelerimiz kuruluyor. Dağları delerek tünellerle insanlar birbirine kavuştu. 16 yıldır sadece ülkesini düşünen ve milleti için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye adeta devrim yaşatmıştır. Yapılan bu hizmetlerin devamı ve Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için 24 Haziran çok önemli bir virajdır" diye konuştu.




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