Bilgin: “Hizmetler daha da katlanacak”

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, seçim çalışmaları kapsamında gezilerini sürdürüyor. Bilgin’in bu seferki durağı ise, Samsun’un doğa harikası ilçesi Ayvacık oldu. Ayvacık’ta AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Gökçe’nin de eşlik ettiği gezisinde ilçe halkıyla bir araya gelen Bilgin, vatandaşlarla sohbet ederek genel seçimler için destek istedi. AK Parti’nin hizmet partisi olduğunu belirten Bilgin, "AK Parti’nin hizmetleri saymakla bitmez. AK Parti her zaman değişimin ve gelişimin öncüsü olmuştur, olmaya da devam edecektir" dedi.

“Hizmetler katlanacak”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminin, ülkenin geleceği için son derece kritik olduğuna vurgu yapan Bilgin, "Her seçim çok önemlidir, ancak bu seçim daha da önemli. Ancak görüyorum ki Ayvacık ve diğer ilçelerimiz genciyle, yaşlısıyla ’Birlik, Bereket, Bolluk için 24 Haziran’a hazır.’ Güçlü Meclis ve güçlü hükümet ile güçlü Türkiye yolunda devam edeceğiz. İnşallah Samsunumuz ve Türkiyemiz istikrarlı bir yönetimle bu güne kadar aldığı hizmetleri daha da katlayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça sırtımız yere gelmeyecektir. Biz birlikte Samsun’uz, birlikte Türkiye’yiz. Dolayısıyla bu büyük ülkenin Cumhurbaşkanı da, Meclis’i de güçlü olmalıdır" diye konuştu.