Bilgin: “Milletimiz cevabını verecek”

Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, Alaçam ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ile AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan’ın da eşlik ettiği Bilgin, Alaçam gezisi sırasında kimi zaman pekmez kaynattı kimi zaman bezelye ayıkladı. Hastaları da ziyaret eden Bilgin, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek istediğini söyledi.

Her gittikleri yerde vatandaşların yüksek ilgisinin güçlerine güç kattığını belirten Bilgin, "24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldı. Bizler de halkımıza bu seçimin önemini anlatıyoruz. Aziz milletimiz şunu çok iyi bilmeli ki güçlü bir Meclis güçlü bir Türkiye demektir. Ülkemize yapılan hain saldırılara ve şer odakların oyunlarına her zaman dur diyen bu aziz milletimiz 24 Haziran’da da gereken cevabı verecektir. Milletimiz, kendinden biri olan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda Cumhurbaşkanı seçeceği gibi güçlü bir Meclisle beraber parlamentoda da desteğini gösterecektir" diye konuştu.

Alaçam’ın Samsun için önemli bir ilçe olduğuna da değinen Bilgin, "Alaçam’da tarım ve hayvancılık ön plana çıkıyor. Alaçam’ın turistik yerleri de var. Temiz kumsalı, çınar, kavak ve taflan ağaçlarından oluşan güzel koruluğu ile Geyikkoşan mesire yeri sadece Alaçam için değil, Samsun için son derece önemlidir. Dürtmen Yaylası ile Kızılırmak Deltası’nın bir kısmı turizme kazandırılması gereken yerler. Bu ilçemizde mutlaka konaklama tesislerini artırmalıyız. Alaçam’da üretilen ürünler en hızlı, en güvenilir ve en ucuz şekilde Samsun limanına ulaşabilmelidir" ifadelerini kullandı.