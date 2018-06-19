Bilgin: “Samsun ve Türkiye şahlanacak”

Milletvekili Adayı Elif Coşkun, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’ne sayılı günler kala ilçe gezilerini sürdürüyor. İlkadım’da vatandaşlarla buluşan Bilgin, önce Acem Tekkesi’nde kadınlarla bir araya geldi. Burada yoğun ilgi gören Bilgin’in daha sonra gerçekleştirdiği ev toplantısında ise kadınlar eve sığmadı. Kadınlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek isteyen Bilgin, 100. Yıl Bulvarı ve Unkapanı’nda da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Unkapanı ve 100. Yıl Bulvarı esnafını tek tek ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Bilgin, "AK Parti olarak bizim hedefimiz her zaman büyüktür. Samsun’a, Karadeniz’e ve Türkiye’ye AK Parti’nin kazandırdıklarını yazmaya kalksak sayfalar tutar. AK Parti iktidarının bu hizmetleri yapmasındaki ana gerekçelerin başında milletimizden aldığı güç geliyor. 24 Haziran’da yine en doğru kararı milletimiz verecektir. Asıl olan milletimizdir, asıl olan millete hizmet etmektir. Bunu da AK Parti bu zamana kadar yaptıklarıyla göstermiştir" dedi.

“Hızlı tren gelecek”

Türkiye’de bugün güçlü bir iktidarın olduğuna dikkat çeken Milletvekili Adayı Bilgin, "Türkiye’de güçlü bir iktidar var ve bu güçlü iktidar hizmet noktasında gereğini yapıyor. İnşallah bundan sonra da bu iktidarın gücü devam edecek, memleketimize, milletimize, Samsun’umuza bundan sonra da çok daha güzel yatırımlar kazandırılacak. Samsun inşallah hızlı trene kavuşacaktır. İnşallah yollar bizim için Türkiye’nin dört bir yanına daha kısa olacak. Ama bunların olabilmesi için AK Parti hükumeti ve istikrarın devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yeni sistemin gerekliliğine de işaret eden Bilgin, "Yeni dönemde artık Türkiye yeni bir sistemle yönetilecek ve özellikle ekonomik anlamda hamlelerimiz de artarak sürecek. 24 Haziran, ülkemizin önünü kapatmak isteyenlere aziz milletimizin Osmanlı tokadını vuracağı tarihtir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 16 yılda kalkınan, büyüyen ve gelişen ülkemiz bu ilerleyişini yeni sistemle daha hızlı sürdürecektir. Bugüne kadar çok güzel çalışmalar oldu ama 24 Haziran seçimlerinden sonra Samsun’umuz da, Türkiye’miz de şahlanacak" ifadelerini kullandı.