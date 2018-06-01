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01 Haziran 2018 12:42

Bilgin: “Türkiye’nin geleceği oylanacak”

Vezirköprü’de vatandaşlarla buluşan AK Parti Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, 24 Haziran seçiminin önemine işaret ederek, “Türkiye’nin geleceği oylanacak” dedi.

Bilgin: “Türkiye’nin geleceği oylanacak”

01 Haziran 2018 12:42


Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, seçim çalışmaları kapsamında ilçe gezilerini sürdürüyor. Gittiği yerlerde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bilgin, Vezirköprü’de ilçe halkıyla buluştu. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt’un da eşlik ettiği gezisinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bilgin, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti, ilçe halkından destek istedi. Bilgin, eşit hizmet anlayışıyla bütün ilçelerin zenginliklerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek, Vezirköprü ve diğer ilçelerdeki zenginlikleri ekonomik değere dönüştürmek için çalışacağını söyledi.



“Vezirköprü’nün turizm değeri yüksek”


Vezirköprü’nün önemli bir turizm merkezi olmaya aday olduğunu vurgulayan Bilgin, "Şahinkaya Kanyonu muhteşem bir yer. Vezirköprü, kanyonun yanı sıra yaylaları, ormanları ile turizm potansiyelinin yüksek olduğu bir ilçemiz. Turizm potansiyeli fazla olan bu güzel ilçemizde turistlerin en az bir gün konaklamasını sağlamalıyız. Bunun için konaklama sorunu mutlaka çözülmelidir. O zaman Şahinkaya Kanyonu ve Vezirköprü turizmden hak ettiği alacaktır. Ayrıca ağaç sanayisi ilçenin ve Samsun’un önemli bir ekonomik değeridir. Üretilen ürünlerin dünyaya hızlı ve ucuz ulaşması için ulaşım noktasında ilçelerimizi limana ve havaalanına en iyi şekilde bağlamalıyız" diye konuştu.



“Türkiye’nin geleceği oylanacak”


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bilgin, 24 Haziran seçimlerine de değindi. 24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını belirten Bilgin, istikrarlı Türkiye’nin devamı için güçlü bir meclis ve güçlü bir Cumhurbaşkanının gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 16 yılda her alanda çok yol alan Türkiye’nin, yeni sistemle birlikte hedeflerine daha hızlı ulaşacağını dile getirdi. Bilgin, milletvekili seçildiği takdirde Samsunlu kadınların Meclisteki sesi olacağını da belirtti.




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